Músico nigeriano encontrado morto em hotel de Lisboa

Um músico nigeriano, membro da banda Rising Fire, foi encontrado morto na segunda-feira à noite no quarto do hotel em que a banda está instalada em Lisboa.

O alerta à Polícia de Segurança Pública (PSP) foi dado por volta das 20h, tendo o caso sido passado à Polícia Judiciária ainda durante a noite de ontem.

Ao que a Renascença conseguiu apurar, o músico de 39 anos apresentava alguns ferimentos na cara. Contudo, a PJ não detetou para já indícios de qualquer crime ou intervenção de terceiros.

A banda Rising Fire está em Portugal para alguns concertos, tendo integrado o cartaz do Festival Afro Nation, que decorreu no passado fim de semana em Portimão, no Algarve.