Ministra admite novas restrições ao uso da água para fins agrícolas

De visita ao norte do país, João Catarino admitiu o racionamento no uso de água em determinadas zonas do país e para atividades relacionadas com a agricultura, assegurando que a água para consumo da população não vai faltar, apesar das dificuldades.

“Apesar da situação grave, temos água salvaguardada para consumo humano para dois anos” , foi, de resto, a garantia dada pelo ministro Duarte Cordeiro, no final dessa reunião, e esta terça-feira, sublinhada pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e Ordenamento do Território.

Na última reunião, quer a ministra da Agricultura, quer o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, apelaram ao uso eficiente da água, numa altura em que 66% do território nacional, está em seca extrema e outros 33% em seca severa.

“É fundamental que possamos ter sistemas de regadio cada vez mais eficientes e que, estes, tenham de ser modernizados para o uso eficiente da água, mas também do ponto de vista da energia, para que as explorações agrícolas tenham as melhores condições para uma gestão eficiente”, justifica a ministra.

“Do ponto de vista da agricultura, as situações difíceis estão identificadas e com medidas de contingência a serem aplicadas, mas se esta situação continuar vamos ter necessidade, a todo o tempo, de a rever e aplicar aquilo que está previsto em cada um dos planos de contingência das albufeiras que são de fins agrícolas”, afirmou Maria do Céu Antunes.

Por causa da seca, a ministra da Agricultura admite novas restrições ao uso de água para fins agrícolas. Sem especificar que regiões ou culturas podem vir a ser afetadas, Maria do Céu Antunes confessa-se preocupada e justifica eventuais medidas, com a necessidade de assegurar o futuro.

Na cidade de Évora, onde participou no Fórum Regional do Alentejo, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, a ministra da Agricultura e Alimentação garantiu também que o seu ministério tem tudo pronto para efetuar, até ao final desta semana, os pagamentos aos agricultores, no âmbito do Apoio Excecional de Crise.

“Temos tudo pronto para começar a fazer o pagamento aos agricultores”, afiançou, recordando “a necessidade de prolongar as candidaturas que terminaram no dia 9 de junho”, e que “segundo o despacho, podemos pagar até ao ultimo dia útil do mês seguinte”.

Contudo, Maria do Céu não vai esperar até ao fim do prazo, uma vez que o Governo quer fazer esse pagamento “o mais rápido possível”.

“Queremos verdadeiramente disponibilizar essas verbas e estamos com as condições para o podermos fazer no decorrer desta semana”, autentica, a governante.