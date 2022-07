Nem todas as embalagens de plástico vão pagar taxa de 30 cêntimos

A contribuição sobre as embalagens de plástico de utilização única, que começou a ser aplicada em 1 de julho, não abrange as que são disponibilizadas com as refeições adquiridas nas máquinas de venda automática ou nos alimentos vendidos em roulottes.

Os detalhes sobre as embalagens excluídas e que estão abrangidas pela contribuição sobre as embalagens de uso único consta de um ofício-circulado Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com os procedimentos de aplicação que devem ser observados, agora publicado no portal das Finanças.

Em causa está a contribuição sobre embalagens de utilização única de plástico, alumínio ou multimaterial com plástico ou com alumínio, adquiridas em refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio, criada pelo Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), e com entrada em vigor, respetivamente em 1 de julho de 2022 e 01 de janeiro de 2023.

De acordo com esta informação, estão excluídas do pagamento desta contribuição as embalagens de utilização única disponibilizadas com alimentos vendidos em "roulottes" bem como as disponibilizadas através das máquinas de venda automática destinadas ao fornecimento de refeições prontas a consumir.

De fora da contribuição ficam também as embalagens fornecidas no âmbito a atividade de restauração e de "catering" e as "que acondicionem refeições prontas a consumir que não foram embaladas no estabelecimento de venda ao consumidor final, uma vez que este não controla nestes casos o embalamento do produto, não permitindo assim que o consumidor tenha uma alternativa", dando como exemplo as sopas embaladas numa fábrica e vendidas nos supermercados.