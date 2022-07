Mais um dia de constrangimentos no Aeroporto de Lisboa

A situação parece estar esta segunda-feira um pouco melhor no Aeroporto de Lisboa, na Portela. Apesar da melhoria, em relação ao que se verificou durante o fim de semana, de acordo com o site da ANA-Aeroportos, está já confirmado um total de 30 cancelamentos.

São 16 chegadas e 14 partidas. Tanto num caso, como no outro – metade dos cancelamentos dizem respeito a voos da TAP. E entre os vários problemas, destaca-se a falta de trabalhadores, segundo uma tripulante de cabine da companhia aérea, ouvida pela Renascença.

“O que sabemos é que, devido a um problema que houve na pista, houve imensos voos que tiveram que ser desviados para outros aeroportos e isso obrigou os aviões a ficarem lá. As tripulações também. Há claramente falta de pessoal nos aviões da TAP, tanto de cockpit, como de cabine. E acho que é o acumular de tudo: o aumento de voos, a capacidade do aeroporto que está há imensos anos subdimensionado”, refere.

Tal como aconteceu durante o fim de semana, também esta segunda-feira as informações disponibilizadas têm sido muito poucas. Não se sabe, por exemplo, o que é que está na origem dos cancelamentos já confirmados para esta segunda-feira.

Fonte oficial da TAP diz que o problema não está na companhia aérea, mas sim no aeroporto e no processamento das bagagens. Ainda no domingo eram 34 mil as malas de porão por verificar e embalar.



Em causa estarão também os constrangimentos provocados por greves em curso em aeroportos de vários países europeus, bem como problemas técnicos registados durante o fim de semana em Londres e Paris.

A presidente da TAP já veio admitir que houve problemas de absentismo devido à Covid-19 e a desafios relacionados com o verão, mas rejeita que haja falta de pessoal.