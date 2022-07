Constrangimentos na Urgência deixam bombeiros de Torres Vedras com uma ambulância

A corporação de bombeiros de Torres Vedras esteve cinco horas com apenas uma ambulância disponível, devido ao encerramento das urgências do hospital ao CODU, obrigando ao encaminhamento de doentes para outros hospitais, denunciou o comando.

“Das onze ambulâncias da corporação, dez estiveram fora do quartel entre as 11h00 e as 16h00, ficando apenas uma ambulância disponível para todos os pedidos de socorro”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, Hugo Jorge.

De acordo com o comandante, a situação teve por base “o fecho das urgências do Hospital de Torres Vedras a doentes encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)”, situação que obrigou a transportar os doentes “sobretudo para os hospitais de Loures e de Santa Maria [em Lisboa], o que resulta numa maior demora dos serviços”.

Uma situação “recorrente deste outubro” e que se tem verificado “com maior incidência nos últimos tempos, pondo em risco a capacidade de meios de socorro e sobrecarregando os bombeiros”, afirmou o comandante da corporação.

A situação mais crítica verificou-se hoje, com “apenas uma ambulância no quartel”, mas, segundo o comandante, “já no sábado a corporação foi chamada para 30 emergências médicas, cujos doentes tiveram que ser reencaminhados, devido ao encerramento das urgências ao CODU”.

Hugo Jorge alerta que “se esta situação se repetir, se houver um acidente com apenas uma ambulância no quartel, não haverá capacidade de resposta desta corporação”, podendo haver ainda o risco de as corporações mais próximas (Lourinhã, Merceana, Sobral de Monte Agraço e Cadaval) “poderem ter também todas as ambulâncias em serviço, já que estas populações são também servidas pelo Hospital de Torres Vedras e, tendo estas corporações o mesmo problema com o tempo que gastam a levar os doentes para Loures ou Lisboa”.