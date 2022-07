Concurso da nova ponte rodoviária entre Gaia e Porto sem candidatos excluídos, garante autarca

Nenhum candidato do concurso de conceção e construção da nova ponte D. António Francisco dos Santos foi excluído no decorrer da apresentação do estudo prévio, adiantou esta segunda-feira o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.

Em declarações aos jornalistas, à margem da reunião do executivo, Eduardo Vítor Rodrigues afirmou que todos os candidatos, que tinham até junho para apresentar o estudo prévio, se mantêm no concurso de conceção e construção da nova ponte.

"Todos os concorrentes foram aceites. Sete concorrentes, não houve exclusões", afirmou o autarca, acrescentando que os candidatos terão "até setembro ou outubro" para apresentar o projeto.

Em 20 de dezembro de 2021, a Câmara do Porto revelou que foram admitidos sete candidatos no concurso de conceção e construção da nova ponte e dos seus acessos, que se estima estar concluída no primeiro semestre de 2026.

De acordo com o relatório final da fase de qualificação foram admitidos sete candidatos: a empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., o consórcio de Alexandre Barbosa Borges, S.A. e Construgomes Engenharia, S.A., o consórcio Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. e Omatapalo - Engenharia e Construção, S.A., o consórcio Afavias - Engenharia e Construções, S.A., Casais - Engenharia e Construções, S.A. e Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A., o consórcio Ramalho Rosa Cobertar, Sociedade de Construções, S.A. e FCC Construcción, S.A., o consórcio Alberto Couto Alves, S.A., Alves Ribeiro, S.A. e Betar Consultores, Lda., e a empresa Conduril - Engenharia, S.A..