Antigo mosteiro de Vila Viçosa vai ser transformado em hotel de luxo

Um novo hotel de cinco estrelas vai ‘nascer’ no edifício de um antigo mosteiro em Vila Viçosa, no distrito de Évora, prevendo-se que entre em funcionamento em 2024, anunciaram, esta segunda-feira, os promotores.

A futura unidade hoteleira, cujo projeto resulta de uma parceria com o grupo português Investaureum, vai ter a insígnia Anantara Hotels, Resorts & Spas, do grupo Minor Hotels, que já possui um hotel no Algarve, segundo avança um comunicado.

Denominado Anantara Royal Vila Viçosa Resort, o novo hotel vai ser instalado num imóvel datado do século XV, de um antigo mosteiro situado no centro da vila alentejana, encontrando-se o projeto em “fase de reabilitação do edifício e construção”.

“A Anantara vai trazer a sua experiência de luxo a esta propriedade, contribuindo também para o desenvolvimento económico da região”, é realçado no comunicado.

Segundo os promotores, que não divulgaram o valor do investimento no projeto, o Anantara Royal Vila Viçosa Resort deverá “abrir portas em 2024”.

O novo hotel será constituído por 50 quartos, 10 ‘suites’ e 16 residências, com piscinas exterior e interior, três restaurantes, um bar e uma adega, além de 'spa', sala de 'fitness' e três salas de conferência.

Distribuída por três pisos, a futura unidade hoteleira, cujo 'design' de interiores é liderado pelo estúdio de arquitetura, urbanismo e design Broadway Malyan, vai procurar “destacar as características dos espaços originais do antigo mosteiro”.

Os promotores pretendem “manter e respeitar a história do edifício e o património de Vila Viçosa, criando um retiro verdadeiramente sofisticado”, sublinharam.

Citado no comunicado, Ramón Aragonés, diretor executivo da NH Hotels, que integra a Minor Hotels, realçou que esta nova unidade hoteleira vai dar “continuidade à expansão da marca Anantara na Europa e em Portugal”.

“Já com um ‘resort’ no Algarve, apostamos agora no Alentejo, região com características únicas e que passará a contar com a experiência de luxo”, acrescentou o responsável.

Além de Portugal, “esta marca hoteleira conta no seu portefólio com mais de 40 propriedades localizadas em Espanha, Tailândia, Maldivas, Indonésia, Vietname, China, Camboja, Sri Lanka, Moçambique, Zâmbia, Emirados Árabes Unidos, Catar e Omã.