Aeroporto de Lisboa "à espera de decisões do Governo" para resolver constrangimentos

A VINCI, empresa francesa que detém a ANA Aeroportos e que gere os aeroportos portugueses, está "à espera de decisões do Governo" para poder solucionar os problemas de congestionamento e voos adiados em Lisboa.

A leitura é de Luís Coimbra, antigo presidente da Navegação Aérea de Portugal, que garante que a empresa não entende o que o Governo português quer.

"A VINCI tem obrigação de resolver estes problemas, fazendo investimento no aeroporto de Lisboa. Não faz porque, defendendo os seus interesses, não entende o que o Governo quer: se são medidas provisórios até Montijo ser construído, se são estudos de avaliação estratégica para um novo aeroporto", começa por dizer, à Renascença.

Luís Coimbra garante que a situação em Lisboa tem a ver com "a falta de informação que existe para os passageiros e com a crise instalada em todo o mundo, de um aumento de tráfego em relação ao mesmo período de meses anteriores".

"O tráfego aumentou 500%. As pessoas decidiram todas começar a voar depois da pandemia", atira.

Luís Coimbra diz que os investimentos estão previstos por parte da VINCI, mas a empresa estará "à espera que Governo e Assembleia da República decidam o que é que querem".

O antigo presidente da NAV diz que o Aeroporto de Lisboa "rebenta pelas costuras em horas de ponta". "Lisboa não tem, nem terá capacidade para mais do que 40 ou 42 movimentos por hora", aponta.

Esta segunda-feira foi mais um dia de constrangimentos no Aeroporto de Lisboa, apesar de uma ligeira melhoria em relação ao que se verificou no fim de semana. No entanto, confirmam-se um total de 30 cancelamentos.