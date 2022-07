Já foram cancelados 40 voos no aeroporto de Lisboa este domingo

Subiu para 40 o número de voos cancelados no Aeroporto de Lisboa para este domingo.

As informações podem ser consultadas na página oficial da ANA - Aeroportos de Portugal, que se mantém em constante atualização.

Até ao final do dia há 23 voos cancelados nas chegadas ao aeroporto Humberto Delgado. A maioria é da TAP.

Já nas partidas há também 19 viagens que foram canceladas e também aqui a maioria dos voos é da transportadora aérea nacional.

Só este sábado foram cancelados, pelo menos, 65 voos.

A empresa responsável dá como justificação as greves na Europa e o incidente, com um jato que teve problemas com um pneu, que obrigou ao encerramento na pista durante quase duas horas na sexta-feira.

A ANA lembra que os passageiros devem confirmar as partidas antes de chegarem ao aeroporto.