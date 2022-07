Encontrado corpo de homem desaparecido em praia de Viana do Castelo

O corpo de um pescador lúdico que desapareceu no sábado na praia da Ínsua, em Afife, Viana do Castelo, foi hoje encontrado na praia contígua, da Arda, disse à agência Lusa o capitão do porto local.

Segundo Rui da Silva Lampreia, o homem de 57 anos, residente no distrito de Braga, deslocou-se no sábado, para Viana do Castelo para pescar.

Rui da Silva Lampreia, que é também comandante da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo, adiantou que "o corpo foi encontrado retido entre as rochas e o areal", sendo que o alerta foi dado cerca das 08:30, por um outro pescador lúdico que ia pescar polvo.

O corpo foi retirado do mar pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e pelos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

O capitão do porto acrescentou que "pelos ferimentos que apresentava na cabeça, o homem terá caído e perdido a consciência, acabando por morrer com a subida da maré".

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Viana do Castelo, para autópsia.

No sábado, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional informou que o alerta foi recebido pelas 20:00 do dia 02 de julho, através de um familiar da vítima, a informar que teria saído de casa para pescar e não tinha ainda regressado, tendo sido iniciadas buscas.