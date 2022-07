Três feridos, um com gravidade, em explosão de gás em prédio no Pragal

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma explosão de gás num prédio residencial com seis andares, no Pragal, segundo indicou à Lusa fonte oficial dos bombeiros Voluntários de Almada.

O alerta para esta situação foi dado às 04:39 de hoje, havendo suspeitas que tenha sido uma fuga de gás a originar a explosão que deixou duas habitações sem condições de habitabilidade e obrigou à retirada de 30 moradores.

Segundo disse à Lusa o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Almada, Ricardo Silva, que comandou a operação, o ferido grave foi transportado para o hospital de S. José, em Lisboa, enquanto os outros dois feridos foram assistidos no local.

A explosão ocorreu num prédio residencial de seis andares, com três apartamentos por piso, tendo sido seguida por um pequeno foco de incêndio, que acabaria por ser dominado pelos próprios moradores.

Pelo menos um dos elevadores do edifício sofreu estragos, estando as autoridades a analisar os danos na estrutura do edifício.

O incidente fez movimentar para o local cerca de 40 operacionais das forças de socorro e segurança e 18 veículos, tendo a Polícia Judiciária sido chamada ao local.