Incêndio da Guarda mobiliza mais de 300 bombeiros

O incêndio que deflagrou às 12h21 no concelho da Guarda continua ativo, com mais de 300 operacionais a combater as chamas, segundo a página da Proteção Civil.

A ocorrência mobilizava, às 22h00, 324 operacionais, apoiados por 107 viaturas, numa altura em que os meios aéreos já foram desmobilizados.

De acordo com a Proteção Civil, não há feridos a registar e o fogo não ameaça casas ou povoações.

O incêndio começou numa zona de mato na freguesia de Arrifana, no concelho da Guarda, às 12h21.

Durante a tarde, uma viatura dos bombeiros ficou inoperacional, após ter sido atingida pelas chamas, não se registando qualquer ferido no âmbito dessa ocorrência.