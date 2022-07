Urgências de vários hospitais com constrangimentos. Veja quais

As últimas semanas têm sido marcadas por constrangimentos nas urgências de vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde do país.

A urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vai estar encerrada entre as 20h00 do dia 1 de julho até às 20h00 do dia 2 de julho, informa um comunicado a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

No Hospital de Braga, os cirurgiões pediátricos deixam de dar apoio à urgência a partir das 20h00. Esta limitação mantém-se por tempo indeterminado.

O atendimento urgente de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga encerra entre as 20h30 e as 8h30 da manhã seguinte até à próxima terça-feira. Estão incluídas as unidades de Aveiro, Estarreja e Águeda.

A partir da próxima semana, o portal do SNS passa a informar quais os serviços encerrados ou com limitações em todo o país.

Esta sexta-feira há greve no sector da saúde. Os trabalhadores exigem a abertura de processos negociais com o Governo.

O protesto não inclui médicos nem enfermeiros, mas poderá haver perturbações no acesso aos serviços.