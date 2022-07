Ligação ribeirinha entre Loures e Vila Franca de Xira concluída em 2023

A Câmara de Loures estima concluir durante o 1.º semestre de 2023 o troço do percurso ribeirinho que irá ligar o município ao de Vila Franca de Xira, num investimento de 11 milhões de euros, foi hoje divulgado.

O lançamento do concurso para a construção do percurso ribeirinho entre Santa Iria da Azóia e a foz do Trancão, num comprimento de cerca de seis quilómetros, será feito no sábado, segundo disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS).

"Finalmente vamos dar início a esta obra, prometida em 2017 e que se foi adiando. Mesmo numa conjuntura difícil, arregaçamos as mangas", afirmou o autarca.

Segundo explicou Ricardo Leão, a obra prevê a construção de um passadiço pedonal e ciclável, assegurando a continuidade do sistema de mobilidade urbana sustentável ao longo do rio Tejo, entre os municípios de Vila Franca de Xira, Loures e Lisboa.

O percurso, acrescentou, irá desenvolver-se sobre estacaria de madeira, permitindo a fruição da paisagem do rio Tejo, ao mesmo tempo que promove e divulga os valores de fauna e flora ali presentes".

"Ao longo do percurso existirão sete pontos de paragem e descanso, ensombrados com ripado de madeira e equipados com bancos. Em toda a extensão do traçado haverá igualmente sinalética informativa", acrescentou.

"Esta é uma obra determinante para aproximar as pessoas do rio, proporcionando finalmente a milhares de cidadãos - em particular, aos habitantes das zonas de Sacavém, Bobadela, São João da Talha e Santa Iria de Azóia - uma ligação com a frente ribeirinha do concelho de Loures há muito desejada", sublinhou.

O investimento previsto para a execução desta obra é de cerca de 11 milhões de euros, sendo que a Câmara de Loures irá beneficiar de um financiamento comunitário, ao abrigo do POR Lisboa 2020, de dois milhões de euros.