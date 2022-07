Gás natural aumenta 3,3 % no mercado regulado

Os preços do gás natural no mercado regulado vão subir 3,3% a partir desta sexta-feira, representando aumentos médios nas faturas dos clientes domésticos entre 33 e 70 cêntimos, conforme tinha anunciado a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A partir de agora a fatura do gás natural de um casal sem filhos com consumo anual de 138 m3 (metros cúbicos), no mercado regulado, aumenta 33 cêntimos, sendo que para um casal com dois filhos (consumo anual de 292 m3) o aumento médio ronda os 70 cêntimos.



A ERSE anunciou também que em 1 de outubro irá registar-se um aumento de 8,2% para o ano 2022-2023, face ao ano anterior (2021-2022), ressalvando que "tendo presente as atualizações da tarifa de energia ao longo de 2022, os consumidores em mercado regulado irão observar em outubro de 2022 um aumento médio de 3,9% face ao mês anterior".



Estas atualizações dizem respeito às tarifas de venda ao segmento doméstico (consumos inferiores ou iguais a 10.000 m3/ano) que ainda estão no mercado regulado.



Assim, em outubro, no caso da fatura de um casal sem filhos com consumo anual de 138 m3 haverá um acréscimo de 48 cêntimos e, no caso de um casal com dois filhos (consumo anual de 292 m3) o aumento médio será de 87 cêntimos, face a setembro, segundo o regulador do setor.