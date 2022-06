Urgência de Ginecologia do Médio Tejo já foi normalizada

O funcionamento regular do Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi retomado às 9h00 desta quinta-feira.

Segundo um comunicado do Centro Hospitalar, o plano de contingência estava em vigor desde as 09h00 de ontem e por 24h00, "por motivo de doença súbita de dois médicos obstetras".

Em declarações à Renascença, fonte do Centro Hospitalar garantiu que o Serviço não foi encerrado, esteve a funcionar, mas apenas com um médico.

Durante este período, "houve a registar quatro deslocações de utentes ao Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT".

As quatro utentes, revela o comunicado, "foram avaliadas pelo médico que garantiu o atendimento permanente" do serviço de urgência de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT em Abrantes nas últimas 24 horas.

As situações em causa, "cuja gravidade dispensou o transporte em ambulância inteiramente dedicado, foram reencaminhadas para o Hospital Distrital de Santarém", adianta o comunicado.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo esclarece ainda que o plano de contingência "foi estabelecido na primeira quinzena de junho e prevê um funcionamento em rede entre os Hospitais da região – o CHMT, Hospital Distrital de Santarém, Centro Hospitalar do Oeste e Hospital de Vila Franca de Xira."