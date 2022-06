Rusgas de São João vão condicionar o trânsito na Baixa do Porto

As tradicionais rusgas de São João, que se realizam no sábado depois de dois anos de interregno, vão obrigar, a partir das 15h00, a condicionamentos de trânsito e estacionamento na baixa do Porto, revelou esta quinta-feira a autarquia.

Entre as 15h30 e as 19h00, a rua de Santa Catarina (no troço compreendido entre a praça da Batalha e a rua de Fernandes Tomás) vai estar cortada ao trânsito.

Já entre as 17h00 e as 20h00, o trânsito estará cortado na rua Fernandes Tomás (no troço entre a rua de Santa Catarina e praça da Trindade), na praça da Trindade, rua Dr. António Luis Gomes e rua Clube dos Fenianos.

Na praça General Humberto Delgado, Avenida dos Aliados, rua Alferes Malheiro, rua de Camões, rua Dr. Ricardo Jorge, rua Ramalho Ortigão e na rua do Estevão o trânsito vai estar cortado entre as 15h00 e as 21h00.

Já na rua Heróis e Mártires de Angola a circulação automóvel estará cortada entre as 15h00 e 21h00.

À semelhança do trânsito, também o estacionamento estará condicionado entre as 15h00 e 21h00 na praça General Humberto Delgado, rua Dr. António Luís Gomes e rua Heróis e Mártires de Angola.

O troço compreendido entre o Coliseu do Porto a rua de Santa Catarina será alvo de um estreitamento de via entre as 15h30 e as 18h00, e na rua Elísio de Melo serão estabelecidos dois sentidos de via entre as 15h00 e 21h00.

Ao mesmo tempo, o transito na rua do Almada ficará "temporariamente invertido", nomeadamente, no troço entre a rua Ramalho Ortigão e a praça Filipa de Lencastre entre as 15h00 e as 21h00.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia da Covid-19, as rusgas de São João, nas quais estão representadas as sete uniões e freguesias, voltam às ruas da cidade.

A União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória será a primeira a exibir-se no cortejo são-joanino, seguindo-se a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, Junta de Freguesia de Campanhã, União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Junta de Freguesia de Ramalde, Junta de Freguesia de Paranhos e a Junta de Freguesia do Bonfim.

Em 2019, mais de 1.200 participantes desfilaram no tradicional cortejo, que, pelo quarto ano consecutivo, deu a vitória a Campanhã.