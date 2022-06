Governo garante que há mais utentes com médico de família e mais especialistas no SNS

Marta Temido desvalorizou ainda as iniciativas legislativas apresentadas pela oposição para o SNS hoje em debate, alegando que não apresentam soluções concretas.

"Estamos, em simultâneo, a passar pelo inverno demográfico nesta especialidade, pelo pico de confluência do que é uma maior probabilidade de aposentações de médicos", considerou a ministra, ao adiantar que este ano o número máximo de aposentações é de 798, baixando para os 304, 297 e 96 nos anos seguintes.

Perante os deputados, Marta Temido reconheceu que existe "um problema" com os 1,3 milhões de utentes que não têm médico de família atribuído, enquanto em 2015 eram um milhão, mas salientou que o Governo está a "tratar dele".

Em 2015, o SNS tinha um total de 5.138 médicos de medicina geral e familiar, mas agora já apresenta mais 686, referiu a ministra, ao adiantar ainda que em maio deste ano estavam inscritos no SNS um total de 10,5 milhões de pessoas, mais 455 mil do que em 2015.

"Há ou não mais utentes com médico de família? Há", assegurou a governante no debate agendado pela Iniciativa Liberal (IL), que apresentou cinco iniciativas legislativas na área da Saúde, e para o qual Chega, BE, PCP, PAN e Livre arrastaram os seus diplomas sobre o mesmo tema.

A ministra da Saúde garantiu nesta quinta-feira que, atualmente, mais portugueses têm médico de família do que em 2015 e que o número desses especialistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) também aumentou nesse período.

"Dizer que a contratação urgente de médicos pediatras para Faro é uma necessidade, a contratação de médicos de medicina geral e familiar para os centros de saúde é uma necessidade, que o reforço de meios técnicos é uma necessidade e que a construção do hospital central do Algarve é uma necessidade não é nada. Os senhores não dizem como é que fazem", afirmou a governante.

"Como diz o nosso humorista, falam, falam, mas não fazem nada. Contra isto o Governo apresentou aos portugueses, com responsabilidade, um programa de reforma e melhoria do SNS", afirmou Marta Temido.

Nos pedidos de esclarecimento, o deputado do PSD Rui Cristina sublinhou que ficou "estupefacto" com as afirmações de Marta Temido, salientando que "negar a realidade não ajuda a resolver os problemas".

"A verdade é que, nos últimos quatro anos, desde que a senhora ministra foi nomeada, o número de utentes sem médico de família aumentou 662 mil", afirmou o parlamentar social-democrata, que contestou ainda que o aumento do número de pessoas sem médico de família se deva ao crescimento de inscritos no SNS.

Para o parlamentar social-democrata, a gestão de Marta Temido levou o "SNS a colapsar e a estar moribundo", sendo necessária uma verdadeira reforma estrutural e não de promessas de reformas vãs que nunca irão acontecer".

"Tenho ouvido na comunicação social que o PS é o pai do SNS, mas quem construiu e ergueu o SNS foi o PSD, através do professor Cavaco Silva, e basta ir pelo país da realidade e ver as placas que lá estão das inaugurações", disse.

Pedro Filipe Soares, da bancada do Bloco de Esquerda, questionou a ministra da Saúde sobre como se sentia depois de o SNS "ter chegado a uma circunstância em que permite este aproveitamento da direita das suas fragilidades".