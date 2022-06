Dois feridos graves em acidente de trabalho na Glória do Ribatejo

Dois trabalhadores ficaram hoje feridos com gravidade ao caírem num depósito de água, que se encontra em requalificação, em Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, disse fonte da Águas do Ribatejo.

Fonte da AR - Águas do Ribatejo disse à Lusa que o acidente ocorreu cerca das 9h50, no âmbito de trabalhos de requalificação do Reservatório Apoiado na Glória do Ribatejo.

Segundo o gabinete de comunicação da AR, os dois trabalhadores da empresa que está a executar a empreitada caíram de uma altura de cerca de três metros, "na sequência de deslize de um andaime", tendo a ocorrência sido registada pela GNR e comunicada à Autoridade para as Condições do Trabalho.

A AR acrescentou ainda que "a fiscalização e coordenação de segurança em obra está a cargo de empresa especializada contratada para o efeito".

Lamentando o sucedido, a empresa intermunicipal acrescentou que os dois homens "foram socorridos no local e estabilizados antes de serem transportados aos hospitais de Abrantes e de Vila Franca de Xira", estando ambos livres de perigo, com um deles a poder ter alta "nas próximas horas".

A Águas do Ribatejo sublinhou também que "cumpre com rigor todas as medidas de segurança e proteção individual, apresentando um índice de acidentes de trabalho residual considerando a dimensão e o volume de obras realizadas e em curso".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), a retirada dos feridos e a prestação do socorro foram asseguradas pelos bombeiros de Salvaterra de Magos, apoiados por elementos da corporação de Almeirim, tendo estado no local 17 operacionais e seis viaturas.

Questionado pela Lusa sobre a razão da transferência dos feridos para a unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo e para o Hospital de Vila Franca de Xira, sendo Santarém o hospital de referência, a fonte afirmou que a informação foi a de que a Urgência do Hospital Distrital de Santarém (HDS) não está a receber doentes politraumatizados urgentes.

A fonte confirmou, ainda, que, apesar de feito o pedido para o envio de Viatura Médica de Emergência e Reanimação, as dos hospitais de Santarém e de Vila Franca de Xira não estavam disponíveis.

A Lusa questionou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que remeteu para o HDS, e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entidade responsável pela orientação dos doentes urgentes, não tendo obtido resposta até ao momento.