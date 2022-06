Vem aí mais um mês de greve. CP alerta para perturbações

A CP alertou esta quarta-feira para perturbações na circulação de comboios a partir de sexta-feira e durante todo o mês de julho, à semelhança do que aconteceu em junho, devido à greve dos funcionários ao trabalho extraordinário.

Os trabalhadores exigem aumentos salariais imediatos e em linha com a taxa de inflação dos últimos meses – acima dos 0,9% aplicados logo no início do ano. Os funcionários também exigem a integração nos quadros de trabalhadores a prazo.

A paralisação afeta o trabalho extraordinário, a partir da oitava hora de serviço e ao trabalho em dia de descanso.

A empresa avisa que podem registar-se atrasos e supressões de comboios.

“Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos”, informa a CP em comunicado.

A empresa lamenta os “incómodos causados” e disponibiliza uma linha de atendimento de (808 109 110 – custo de uma chamada para a rede fixa nacional) para informações sobre a existência de serviços mínimos e os comboios a realizar.