PJ investiga morte de mulher alegadamente agredida pela filha

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de uma mulher, alegadamente causada por agressões da filha, em Oeiras, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A PSP foi alertada pelas 02h47, via 112, "para uma situação de violência, em Oeiras, em que uma doente psiquiátrica estava a agredir a mãe", disse à agência fonte das relações públicas da polícia.

De acordo com a mesma fonte, os meios deslocados para o local "fizeram várias tentativas para que lhes fosse aberta a porta", acabando por "a porta ter que ser arrombada já na presença dos agentes e dos bombeiros".

No interior, as autoridades encontraram "uma mulher inanimada, com marcas de agressão", à qual foram efetuadas, sem sucesso, manobras de reanimação.

O óbito foi confirmado no local e o corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

As circunstâncias da morte estão a ser investigadas para PJ.