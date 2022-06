Números da mortalidade materna devem ser analisados "numa lógica temporal"

Sobre os problemas na resposta das urgências de ginecologia e obstetrícia, Marta Temido reconheceu: “sabendo-se que havia momentos deste verão em que era difícil garantir o funcionamento de todos os serviços, poder-se-ia ter tomado logo a iniciativa de garantir o funcionamento articulado”.

“É por isso que defendemos a criação de uma direção executiva [no SNS]: para que a coordenação, articulação e resposta integrada seja garantida em termos operacionais”, acrescentou.

Na sua intervenção, o deputado do PSD Ricardo Batista Leite considerou que era importante saber, no caso do bebé que morreu no Hospital das Caldas da Rainha, há três emanas, “o que falhou, o que foi corrigido e quais as consequências pelas falhas registadas”, perguntando à ministra sobre se há algum resultado da investigação da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

“Na altura foi anunciada a abertura inquérito pela IGAS (…). Volvidas três semanas, temos alguma informação?”, perguntou o deputado.

Numa das respostas que deu sobre o funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia, a ministra lembrou que a revisão da rede de referenciação materno infantil foi determinada em 2017 e que os trabalho envolviam duas vertentes: área materna e área infantil.