Novo aeroporto. Governo avança para solução Montijo-Alcochete

A solução final para o novo aeroporto de Lisboa vai demorar mais tempo e deverá juntar Montijo e Alcochete, disse à Renascença fonte governamental.



O Governo deixa cair o concurso para avaliação ambiental estratégica, que ficará agora nas mãos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), num processo que deverá durar cerca de um ano.

O Governo de António Costa tem pressa e não quer sequer esperar pelo acordo com a nova liderança do PSD, de Luís Montenegro.

Fonte do executivo adianta à Renascença que a solução para o novo aeroporto poderá passar pela solução Montijo + Alcochete.

Obras no Montijo dentro de um ano

As obras no Montijo devem começar daqui a um ano, após a avaliação ambiental do LNEC, e em Alcochete "na próxima década".



Segundo fonte do Ministério das Infraestruturas, a solução passa agora por daqui a um ano começar a construir o aeroporto no Montijo, para estar pronto daqui a quatro anos, e "na próxima década" começar a construir de raiz um aeroporto em Alcochete, quando Montijo estiver esgotado.



A adaptação da base aérea do Montijo a um aeroporto civil tem um custo estimado de 600 milhões de euros e a construção de um aeroporto de raiz em Alcochete está orçada em pelo menos 5 mil milhões de euros.

A mesma fonte governamental acrescenta que, caso seja essa a opção, as obras no Montijo deverão terminar no próximo ano e, em Alcochete, a estrutura ficará concluída dentro de 13 anos.



Segundo o Governo, a solução a longo prazo de Alcochete "tem uma vantagem enorme e daria uma solução estrutural de longo prazo", com a mesma fonte da tutela das Infraestruturas a referir que assim "o país não precisa de estudar mais tarde a expansão" do aeroporto.



Alcochete como solução principal em 2035

A ideia é que "na próxima década se possa chegar em Alcochete a um "limite de até quatro pistas", com o Governo a admitir que não é possível ali ter "ter um aeroporto a funcionar antes de 13 anos".

Arrancar com as obras no Montijo, dentro de 12 a 18 meses, permitiria uma solução de curto prazo, em que segundo o Governo, dentro de três a quatro anos "teríamos ali aviões a aterrar" e quando o aeroporto do Montijo estiver esgotado na sua capacidade, Alcochete passa a ser a principal solução, a partir de 2035. Ambas as soluções avançam em paralelo.

O Aeroporto Humberto Delgado será desmantelado e terrenos entregues à autarquia de Lisboa.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) chegou a adjudicar, ao consórcio da Imeco e da Coba, a avaliação ambiental estratégica, por ter apresentado a melhor proposta - no valor de quase dois milhões de euros.

Apesar de o IMT já ter feito a adjudicação, o contrato não tinha sido ainda assinado e agora o Governo deixa cair, alegando que há conflito de interesses da parte dos espanhóis e o estudo.