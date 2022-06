Ministra diz que não é possível acabar com médicos tarefeiros

A ministra da saúde, Marta Temido, admitiu hoje que "não se pode acabar de vez" com o recurso a empresas prestadoras de serviços, mas que é necessário criar melhores condições de atratividade dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Não podemos acabar de vez com a tendência sistemática das empresas prestadoras de serviços. Ela não foi construída num dia", afirmou Marta Temido na primeira audição parlamentar regimental desta legislatura da equipa da Saúde, em resposta ao deputado do PS Luís Gomes.

"Vamos ter que ir criando melhores condições de atratividade dentro do Serviço Nacional da Saúde para levar a que os profissionais queiram trabalhar diretamente no SNS e não por conta de empresas prestadoras de serviços, embora se saiba que até as questões fiscais que estão associadas às empresas prestadoras de serviços jogam contra nós", defendeu a ministra.

No final da audição, que durou cinco horas, a ministra da Saúde apelou aos deputados para que sejam criadas as condições, "não para que a ministra tenha uma vida mais fácil, porque não é esperar que tenha uma vida mais fácil, mas para que o Serviço Nacional de Saúde possa funcionar com respeito pelos profissionais de saúde e, sobretudo, pelos utentes".

Marta Temido salientou a importância do trabalho em conjunto para terem as respostas estruturais que todos anseiam, embora, vincou, "possamos não esperar exatamente pelo mesmo tipo de soluções".