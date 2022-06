Governo discute o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde para a semana

A ministra Marta Temido está na comissão parlamentar de saúde, no Parlamento, onde anunciou que na próxima semana o Conselho de Ministros vai discutir o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que já esteve em consulta pública e vai permitir maior autonomia dos centros de saúde.

Na sua intervenção disse aos deputados que após dois anos de pandemia, a atividade está a recuperar, e deu como exemplo o aumento dos rastreios oncológicos.

Entretanto, a Comissão de Acompanhamento criada para resolver a crise nas urgências obstétricas defende que não vai ser preciso concentrar serviços no verão.

Ouvido pela Renascença, Fernando Cirurgião, que representa a ARS de Lisboa e Cale do Tejo neste organismo, adiantou que estão a tentar compensar as faltas de especialistas com recurso a médicos tarefeiros, contratados antecipadamente, e por um valor fixo.

Na terça-feira foi anunciado que os recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar que fiquem a trabalhar em territórios com uma cobertura de médicos de família inferior à media nacional terão uma majoração de 60% no vencimento.



O Governo avançou com a constituição de uma Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos. São seis pessoas, que integram também o grupo técnico para a elaboração de proposta de criação da Rede de Referenciação Hospitalar em saúde materna e infantil.



Entretanto, os pedidos de escusa de responsabilidade não param de subir no Serviço Nacional de Saúde.