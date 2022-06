Câmara de Cascais confirma buscas e manifesta disponibilidade para cooperar

A Câmara Municipal de Cascais confirmou à agência Lusa que foi alvo hoje de manhã de buscas da Polícia Judiciária (PJ), manifestando "toda a disponibilidade para colaborar com as autoridades" judiciárias.

A informação foi avançada pela revista Visão, que adiantava que as buscas da PJ estão relacionadas com a "cedência de um terreno camarário por 50 anos a uma empresa privada para a construção de uma clínica geriátrica e cuidados continuados em São Domingos de Rana".

De acordo com a mesma notícia, no contrato de cedência do terreno, em 2017, a empresa ficou obrigada a pagar mil euros por mês de renda, um valor que os vereadores do PS e do PCP consideraram "muito baixo", tendo denunciado a situação às autoridades.

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara Municipal de Cascais confirmou as buscas da PJ, não adiantando, contudo, os motivos para a operação.

"A Câmara Municipal de Cascais cooperou em diligências de órgão de polícia criminal efetuadas esta manhã em instalações municipais. Como vem sendo habitual ao longo dos anos, a autarquia manifestou toda a disponibilidade para colaborar com as autoridades tendo em vista o cabal esclarecimento da matéria em investigação", sublinhou a mesma fonte.

A Lusa contactou também a PJ, mas sem sucesso.