ANA saúda opção do Governo por solução Montijo-Alcochete

A ANA - Aeroportos de Portugal saúda a solução Montijo-Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa e considera que esta opção "vai permitir dar uma resposta viável e otimizada às necessidades de desenvolvimento aeroportuário da região de Lisboa, através de uma solução pragmática de investimento nos aeroportos Humberto Delgado e do Montijo".

A empresa concessionária da gestão dos aeroportos nacionais considera, em comunicado, que a solução agora avançada permitirá obter a capacidade aeroportuária que o país necessita, de forma mais rápida e económicamente viável, com benefícios para a economia, o turismo e a continuidade territorial portuguesa.

Já a pensar no longo prazo e novo aeroporto de Alcochete que deverá estar concluído em 2035, a ANA diz que "no âmbito do seu contrato de concessão, irá definir com o concedente as condições de desencadeamento e realização da nova etapa."

A solução final para o novo aeroporto de Lisboa vai demorar mais tempo e deverá juntar Montijo e Alcochete, disse à Renascença fonte governamental. O atual aeroporto Humberto Delgado, na Portela, é para desmantelar.



O Governo desiste de assinar o contrato com a empresa luso-espanhola COBA e IMECO que ganhou o concurso para a Avaliação Ambiental Estratégica, alegando que há conflito de interesses da parte dos espanhóis e o estudo é diretamente entregue ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).



Segundo fonte do Ministério das Infraestruturas, a solução passa agora por daqui a um ano começar a construir o aeroporto no Montijo, para estar pronto daqui a quatro anos e, "na próxima década", começar a construir de raiz um aeroporto em Alcochete, quando Montijo estiver esgotado.

Todos os partidos de oposição ao Governocriticaram a opção de adotar a solução Montijo-Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa.