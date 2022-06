Urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar Médio Tejo fechada esta quarta-feira

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) indicou que a urgência e ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) vai estar encerrada entre as 09h00 de quarta-feira e as 09h00 de quinta-feira.

Segundo comunicado enviado à Renascença, a indisponibilidade surge devido a "doença súbita" de dois profissionais da urgência.

As utentes grávidas vão ser reencaminhadas para o Hospital de Santarém e para outras unidades hospitalares da região, segundo refere a ARSLVT.

"Informa-se que poderão existir limitações em algumas unidades hospitalares", lê-se, ainda, no comunicado.