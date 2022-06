Unidades de Saúde Familiar defendem equipa de saúde familiar para todos os portugueses

A Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (USF) defende que uma equipa de saúde familiar para todos é a base para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

É a proposta principal do livro "7×7 Medidas para os Cuidados de Saúde Primários: Uma Equipa de Saúde Familiar para Todos" que é apresentado esta terça-feira, no Auditório do Centro de Saúde de Sete Rios.

Ouvido pela Renascença, André Biscaia, presidente da associação, realça que a ausência de uma equipa de saúde familiar para cada português é "um problema primordial e central" e que explica, em parte, a atual crise nas urgências.

"Há muito investimento a fazer, mas tem de se começar por algum lado e tem de se começar por esta equipa para toda a população", defende.

O novo livro é apresentado seis anos de uma edição anterior, que também apresentava soluções para a saúde. Passado este tempo, André Biscaia reconhece que "a situação era bem melhor do que era agora".

O presidente da Associação Nacional de USF realça que a maior parte das medidas propostas, há seis anos, não foram seguidas e que, neste momento, é preciso um olhar "mais incisivo".

André Biscaia considera ainda que o SNS atravessou "dois anos muito duros" com a pandemia, mas que, neste momento, está adaptado a lidar com a Covid-19.

"O sistema está a funcionar e agora a Covid-19 é mais uma doença com a que temos de lidar. Ainda há muitos casos, mas o sistema sabe o que tem de fazer", aponta.