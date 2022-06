União dos Sindicatos da Madeira exige aumento de 90 euros nos salários

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) entregou, esta segunda-feira, uma moção no parlamento madeirense, na qual defende o aumento dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores na sequência do aumento do custo de vida.

Na moção entregue na Assembleia Legislativa da Madeira, aprovada por unanimidade pelos presentes na iniciativa, é exigido "o aumento geral dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores", um "emprego seguro e com direitos", as 35 horas de trabalho, "a fixação dos 850 euros a curto prazo para o Salário Mínimo Nacional", entre outras reivindicações.

A secretária-geral da CTGP considerou, por seu turno, que o "aumento geral dos salários de todos os trabalhadores é uma condição fundamental para o desenvolvimento do país".

"Ao contrário do que tentam fazer apregoar de que, agora com a guerra e as sanções, depois da pandemia, com o aumento do custo de vida, que o aumento dos salários seria aumentar uma espiral inflacionista, nada mais falso", apontou.

Isabel Camarinha criticou também que o Governo anuncie medidas que nunca são "para agora", como os "20% de aumento dos salários até 2026".

"Mas nós precisamos do aumento dos salários é agora. É agora que os trabalhadores estão a empobrecer", frisou, acrescentando que se registam paralelamente aumentos nos "lucros dos grandes grupos económicos".

A secretária-geral da CGTP defendeu ainda que a reivindicação de aumento dos salários em 90 euros por trabalhador "é possível e necessária" face ao "brutal aumento do custo de vida que se acentuou com a guerra" na Ucrânia.