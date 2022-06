Sintra. Recém-nascido encontrado no lixo acabou por morrer

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um recém-nascido encontrado, na noite de domingo, num caixote do lixo na localidade Casal da Barôta, em Sintra.

A informação foi já confirmada à Renascença por fonte da PSP.

Segundo o jornal Correio da Manhã, o caso estará relacionado com uma jovem de 22 anos que foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra em estado grave, com hemorragias. A mulher apresentaria sinais de ter dado à luz em final de tempo, mas não havia sinal do bebé.

O avô da criança já terá confessado ter sido ele a deixar o bebé no lixo.

Avança o jornal, que o bebé tinha sinais de vida à chegada dos bombeiros, mas acabou por não resistir e morreu no local.