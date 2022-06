Portimão. Bloco de partos do hospital retomou funcionamento normal esta segunda-feira

O bloco de partos do Hospital de Portimão retomou esta segunda-feira o funcionamento normal, depois de ter estado encerrado durante o fim de semana, disse à Lusa a presidente do Centro Hospitalar do Algarve.

“O bloco de partos reabriu hoje às 08h00 e está a funcionar normalmente, sem constrangimentos” disse à agência Lusa a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Aquele serviço do hospital de Portimão encerrou ao final do dia de sexta-feira, tendo as grávidas a partir das 22 semanas de gestação ou que necessitassem de cuidados especiais sido encaminhadas para o Hospital de Faro.

Para o encaminhamento para a unidade hospitalar de Faro foi montado um dispositivo em conjunto com a Proteção Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).