PJ detém dois homens por suspeita de pertencerem a rede de tráfico de droga

Dois homens foram detidos em Lisboa por suspeitas de integrarem uma organização criminosa dedicada ao tráfico de droga para a Europa, anunciou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ esclareceu que as detenções foram realizadas na sexta-feira no âmbito da operação "Exotic Fruit" iniciada no passado mês de fevereiro. Nessa altura foram detidos outros cinco homens e foi apreendida uma grande quantidade de cocaína, "que havia chegado a território nacional por via aérea, dissimulada num carregamento de fruta tropical, expedida de um país da América Latina".

A ação foi levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, que declarou que a investigação continua e relevou as "fortes suspeitas" contra os detidos de 32 e 38 anos.

Os dois homens foram já presentes a interrogatório judicial, sendo que um dos visados foi sujeito à medida de coação mais gravosa - prisão preventiva - e o outro ficou sob obrigação de apresentações periódicas às autoridades.