Lisboa recebe o maior evento de sempre dedicado aos oceanos

Mais de 7.000 pessoas, entre elas representantes de 140 países, alguns ao mais alto nível, participam a partir desta segunda-feira em Lisboa na segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, o maior evento de sempre dedicado ao tema.

Depois de há cinco anos ter decorrido em Nova Iorque a primeira conferência, Portugal, em conjunto com o Quénia, organiza o segundo encontro, sob o lema “Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro”.

O tema reúne políticos, entre os quais 25 chefes de Estado e de Governo e uma centena de ministros, pelo menos 38 agências especializadas e organizações internacionais, quase 1.200 organizações não-governamentais e outras entidades, mais de 400 empresas e centena e meia de universidades.

À Renascença, Tiago Pitta e Cunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul e especialista em assuntos do mar, diz que gostaria que esta conferência ficasse conhecida pela adoção de medidas concretas. “Gostava que este ano fosse o ano verdadeiramente da mudança, no que diz respeito a encontrar soluções para as crises dos oceanos, ou seja, que fosse um ano em que o declínio começasse a ser invertido, através de algumas decisões que possam ser reforçadas com esta cimeira dos oceanos que está a ter lugar esta semana”, diz.

Defende que esta semana deveria ter “um verdadeiro foco naquilo que devem ser as prioridades, porque é isso que que ainda não conseguimos”.

Já o Presidente da República afirmou estar “muito esperançoso” na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que arranca na segunda-feira em Lisboa, dizendo que “Lisboa une e não divide”. Num evento da Fundação Oceano Azul de boas-vindas à Conferência dos Oceanos, que decorreu no Oceanário em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que a reunião que arranca esta segunda-feira em Lisboa será “uma cimeira difícil, uma cimeira dura”, mas na qual disse “estar muito esperançoso”.

No final, questionado pelos jornalistas sobre a razão dessa esperança, o chefe do Estado realçou que a Declaração de Lisboa que sairá dessa cimeira “está praticamente pronta e foi muito pacífica”.

“Até é um contraste: no momento, em que há uma guerra no mundo, há já uma declaração que tem o acordo de todos os Estados. Lisboa une e não divide”, salientou.