Jason Mamoa em Portugal pela defesa do mar. "É preciso corrigir os erros do passado"

O ator Jason Mamoa, conhecido por produções como Guerra dos Tronos ou Aquaman, alertou este domingo para a importância da defesa do mar, na praia de Carcavelos, em Cascais. O ator participou este domingo no Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos da ONU 2022 (UNOC - United Nations Ocean Conference), em que participaram também António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa.

Jason Momoa, que não conseguiu chegar à praia de barco, como estava previsto, devido às condições do mar, acabou por ter se de dirigir a pé pela praia até ao local onde se encontrava um grupo de jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, acompanhados pelo enviado especial das Nações Unidas para os Oceanos, Peter Thomson.

Num breve discurso, o ator natural de Honolulu, no estado do Havai, Estados Unidos, realçou que "é preciso corrigir os erros do passado", pelas gerações vindouras, "e parar o tempo de irresponsabilidade".

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC, sigla em inglês) vai realizar-se este ano em Lisboa (no Altice Arena), copresidida por Portugal e pelo Quénia, entre 27 de junho e 01 de julho, e contará com a presença de chefes de Estado e de governo de todos os continentes.

No decurso destes cinco dias decorrem, igualmente, duas visitas de Estado - do Presidente da República do Quénia, país coanfitrião da Cimeira dos Oceanos; e do Presidente da República da Nigéria.

São esperados mais de 7.000 participantes de mais 140 países, 38 agências especializadas e organizações.