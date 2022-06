Incêndio no centro comercial Colombo

Um incêndio deflagrou no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, este domingo. O alerta foi dado às 13:36 e está a mobilizar 35 operacionais, apoiados por 12 viaturas.

“Estávamos no Burger King, ouvimos uma explosão e as luzes apagaram-se. Disseram-nos que tínhamos de sair do Centro. Dizem que foi um posto de transformação”, disse uma testemunha à “CMTV”.

O incêndio levou à evacuação do edifício, “por precaução”, não existindo registo de vítimas, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.

De acordo com a administração do centro comercial, os serviços de eletricidade e gás foram também cortados.

A ocorrência teve origem num Posto de Transformação de Eletricidade existente num cais de cargas e descargas.