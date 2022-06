Incêndio no centro comercial Colombo faz cinco feridos ligeiros

Um incêndio deflagrou este domingo no centro comercial em Lisboa, tendo provocado cinco feridos ligeiros. Três dos feridos são funcionários do hipermercado Continente, que foram transportados para o Hospital de Santa Maria por inalação de fumos. Outra pessoa ficou ferida devido a um atropelamento durante a evacuação. Uma quinta pessoa sofreu uma entorse, não tendo necessitado de cuidados médicos.

O alerta foi dado às 13h37, tendo sido mobilizados 36 operacionais, apoiados por 12 viaturas. O incêndio foi dado como extinto às 15h30.

O balanço foi feito pelo comandante dos Sapadores de Lisboa, Américo Nogueira, em declarações aos jornalistas.

O centro comercial já não abrirá este domingo. Em comunicado enviado às redações, a administração do Centro Comercial Colombo informou que reabrirá portas na segunda-feira.

"O incidente vai obrigar a trabalhos para garantir a limpeza e o arejamento do espaço, de forma a reunir todas as condições para receber visitantes, lojistas e restantes colaboradores", referiu, em comunicado, a administração do Centro Colombo.

A administração adiantou que, neste momento, "estão a ser tomadas medidas que permitam a entrada dos colaboradores para o encerramento das lojas e a retirada das viaturas que se encontram no estacionamento do edifício".



“Estávamos no Burger King, ouvimos uma explosão e as luzes apagaram-se. Disseram-nos que tínhamos de sair do Centro. Dizem que foi um posto de transformação”, disse uma testemunha à “CMTV”.O incêndio levou à evacuação do edifício, “por precaução”, não existindo registo de vítimas, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.

De acordo com a administração do centro comercial, os serviços de eletricidade e gás foram também cortados.

A ocorrência teve origem num Posto de Transformação de Eletricidade existente num cais de cargas e descargas.