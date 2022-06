Grávida de Portimão preocupada. "Isto tomou proporções inimagináveis"

Ainda não precisou de ir ao hospital, mas em caso de urgência tem que percorrer cerca de 70 quilómetros quando surgem estes encerramentos. É aproximadamente uma hora de viagem até Faro, mas que pode parecer muito mais quando estiver perto de dar à luz. "É sempre um transtorno porque depois não temos lá apoio de nenhum familiar e não temos ninguém conhecido. Eu trabalho no Hospital de Portimão e já conheço as pessoas. São situações chatas e infelizmente não pensam em nós enquanto utentes".

Rita Dias está grávida de oito meses e tem o parto previsto para a primeira quinzena de julho. Vive a gravidez com natural felicidade, mas também não esconde alguma preocupação devido aos constantes encerramentos na maternidade e bloco de partos do Hospital de Portimão. "Acho que agora está bastante pior. Isto tomou proporções inimagináveis e ainda por cima o Algarve só tem dois hospitais centrais", lamentou em entrevista à Renascença .

No espaço de duas semanas, bloco de partos fecha p(...)

No entanto, Rita também teme que tenha que vir a fazer ainda mais quilómetros: "Se nós recorrermos à urgência de Portimão e Faro também estiver cheio sabe-se lá se não temos que ir para o Alentejo porque Faro fica tão sobrecarregado que não consegue dar resposta a toda a gente".

A mulher está num grupo de preparação para o parto onde todas as grávidas mostram ansiedade e muitas já pensam ir para o privado. Rita já pôs esse cenário em cima da mesa, mas ainda tem a esperança que as coisas venham a acalmar. "Não me quero preocupar e ficar ansiosa porque não traz nada de bom, mas o que é certo é que é preocupante porque nós não temos aqui os especialistas e os cuidados que necessitamos".

Em pouco mais de uma semana, a situação repete-se. A maternidade e bloco de partos de Portimão estão encerrados desde as 16h00 de sexta-feira e só voltam a abrir às 09h00 de segunda-feira.