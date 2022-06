Sócrates. Substituição da juíza "não viola princípio do juiz natural", defende CSM

O Conselho Superior da Magistratura esclareceu este sábado, acerca das críticas do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que a substituição da juíza do processo separado da Operação Marquês, através do movimento de magistrados, "não viola o princípio do juiz natural".

"A transferência de um juiz para outro Juízo por via do movimento (de magistrados judiciais) não viola o princípio do juiz natural. O processo permanece no mesmo Juízo para onde foi feita a distribuição, efetuada aleatoriamente, e continua a ser tramitado pelo novo juiz aí colocado", referiu à agência Lusa o Conselho Superior da Magistratura (CSM), após o envio àquele órgão da judicatura de uma carta de José Sócrates a contestar e a pedir esclarecimentos sobre a transferência da juíza Margarida Alves e a questionar a nomeação de uma juíza substituta (Susana Seca) em alegada violação do princípio do juiz natural.

Segundo o CSM, caso o julgamento já tivesse sido iniciado, o juiz e o coletivo que começara o julgamento "teria de o terminar por via do princípio da continuidade, o que não se verifica neste caso específico, em que o julgamento [de José Sócrates] ainda não se iniciou".

Ainda relativamente às questões e dúvidas suscitadas pela carta de José Sócrates, o CSM esclarece, na resposta enviada à Lusa, que "o presente movimento judicial ordinário dos Magistrados Judiciais foi realizado de acordo com os critérios legais constantes do Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ) e Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ).