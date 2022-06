Açores com seis mil desempregados inscritos em maio

Os Açores tinham 6.033 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego em maio, mês durante o qual 254 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho, informou este sábado a Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.

De acordo com uma nota publicada na página da Internet do Governo Regional dos Açores, no final de maio, existiam "6.033 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da Região" e "no mesmo período foram satisfeitas mais 232 ofertas de emprego, que se refletiram na colocação de 254 açorianos no mercado de trabalho".

De acordo com o boletim mensal da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, entidade tutelada pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, verificou-se "uma diminuição de 12,02% nos inscritos à procura de primeiro e novo emprego em maio, face ao período homólogo de 2021" e "uma descida de 4,75% em relação ao mês anterior, ou seja, abril". .

A grande maioria dos desempregados, "74,16%, eram oriundos das atividades dos serviços e correspondiam a 86,99% da totalidade dos desempregados inscritos", acrescenta a nota do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Por ilhas São Miguel regista 67,38% do total dos desempregados na Região, a Terceira, 17,79%, o Pico 4,04% e o Faial 3,25%. .

Por concelhos, em maio, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo representavam 57,88% da totalidade dos desempregados registados nos Açores. .

Ainda de acordo com os dados agora divulgados, em maio existiam 3.400 ocupados na Região em programas de inserção socioprofissional, sendo 1.559 homens e 1.841 mulheres. .

Quanto às medidas de promoção de emprego jovem, foram contabilizados 1.968 jovens a desenvolver projetos em contexto real de trabalho, com destaque para o Estagiar L e T.

Em formação estavam, em maio, 308 açorianos, segundo os dados.