Portugal abaixo dos 100 mil casos de Covid-19 numa semana

Portugal registou 95.943 casos de Covid-19 entre os dias 14 e 20 de junho, indica o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.

São menos 17 mil casos em comparação com a semana anterior, de acordo com os dados da autoridade de saúde.

Um total de 239 pessoas morreram com Covid-19, uma descida de 22 óbitos.

A taxa de mortalidade pelo novo coronavírus está agora nos 23 óbitos por um milhão de habitantes, uma redução de 8%.

Nos hospitais portugueses, no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos, estavam internadas com Covid-19 um total de 1.743 pessoas, menos 153 numa semana. Em cuidados intensivos eram 85, uma redução de 13 doentes mais graves.

O número de pessoas com Covid-19 internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência decrescente, correspondendo a 33,3% (no período anterior em análise foi de 38,4%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.



O índice de transmissibilidade (Rt) está nos 0,88 e a incidência desceu 15%, para 932 casos por 100 mil habitantes.