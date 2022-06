Menina morta em Setúbal. Ministra da Solidariedade diz que “tragédia brutal” exige reflexão

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considerou, esta sexta-feira, que casos como o da menina de três anos que morreu em Setúbal e que estava referenciada como criança de risco, devem ser alvo de uma profunda “reflexão e avaliação”.

Questionada pelos jornalistas, em Évora, à margem de uma cerimónia no âmbito do PARES 3.0, o programa que visa reforçar a rede de equipamentos sociais, Ana Mendes Godinho, não quis falar neste caso em concreto que, no entanto, considerou chocante.

“Esta é uma tragédia brutal e um caso que nos choca a todos como sociedade”, mas “não vou comentar o caso em concreto”, pois é “caso de polícia e é nessa sede que está a ser analisado”, começou por afirmar a ministra.

“Situações como esta”, prosseguiu, “exigem, de facto, uma avaliação, uma reflexão profunda para identificar o que pode ser feito no sentido das várias dimensões em que se pode ou deve trabalhar”.

Ana Mendes Godinho aproveitou para deixar um apelo à sociedade, no sentido de “reforçar” a sua atenção a possíveis ameaças, e “para que tenhamos esta capacidade para ser vigilantes e identificar potenciais casos”, como este.

Recorde-se que a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens está sob tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.