Investimento de 1,7 milhões na ETAR de Paredes de Coura

A Águas do Norte abriu concurso público, no valor base de 1,7 milhões de euros, para a remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Paredes de Coura, segundo o anúncio publicado hoje em Diário da República.

No anúncio, a entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento do Norte de Portugal explica tratar-se da primeira fase da "conceção-construção de remodelação da ETAR de Paredes de Coura", distrito de Viana do Castelo.

Com um valor do preço base de 1,7 milhões de euros, a obra tem um prazo de execução de 546 dias.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Águas do Norte explicou que a ETAR de Paredes de Coura foi construída em 2006 e que a remodelação agora lançada a concurso público pretende "aumentar a capacidade de tratamento, através da duplicação da capacidade hidráulica já existente".

A empresa adiantou que o investimento previsto com a empreitada não é cofinanciado e adiantou que a intervenção prevê ainda uma segunda fase de trabalhos.

O presidente da Câmara de Paredes de Coura disse à Lusa que a empreitada "é uma consequência do desenvolvimento que o concelho tem registado nos últimos anos, com o aumento da implantação de empresas no parque empresarial de Formariz".

"A captação de investimento para a zona industrial de Formariz acaba por fazer maior pressão sobre o sistema de tratamento. É normal que a ETAR precise, após alguns anos de funcionamento, de obras de requalificação e ampliação para responder às necessidades resultantes do desenvolvimento industrial", referiu Vítor Paulo Pereira.

O autarca socialista apontou "a instalação da fábrica de vacinas do grupo espanhol Zendal, já em fase de testes, e de outras empresas que se poderão vir a instalar, algumas ligadas ao setor farmacêutico, bem como a implantação, em curso, de uma fábrica de metalomecânica".

"Além das empresas já em funcionamento no parque empresarial, estes últimos investimentos aumentaram a necessidade de tratamento e a ETAR tem de estar preparada para responder", reforçou.

O autarca lembrou que, em maio passado, um "problema" no funcionamento da ETAR originou uma descarga poluente no rio Coura.

De acordo com o anúncio hoje publicado em Diário da República, a empreitada prevê "a duplicação da capacidade hidráulica do tratamento preliminar existente, através da instalação de nova unidade compacta de gradagem, e a substituição do grupo eletrobomba de elevação de efluentes de fossas sépticas".

A intervenção contempla ainda a instalação de um "novo sistema de arejamento do tratamento biológico da ETAR que será realizado por compressores, sendo o ar distribuído no fundo dos reatores através de difusores de bolha fina de membrana".

O "reforço da capacidade de recirculação de lamas com a substituição de três grupos eletrobombas de lamas de recirculação existentes por três novos grupos eletrobombas submersíveis e o reforço da capacidade de extração de lamas com a substituição de dois grupos eletrobombas de lamas em excesso existentes, por dois novos grupos eletrobombas submersíveis", são outros dos trabalhos previstos.

O investimento agora lançado a concurso público prevê ainda a "substituição do grupo hidropressor de água de serviço, o reforço da etapa de desidratação através da instalação de centrífuga e fornecimento e montagem de dois novos grupos eletrobomba de parafuso excêntrico para a bombagem de lamas para desidratação".

A Águas do Norte é a concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento do Norte de Portugal e é responsável "pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas" de 63 municípios.

Tem também a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, sendo responsável pela gestão em alta (prestada aos municípios) e em baixa (prestada aos utilizadores finais).

A empresa, que iniciou atividade em 2015, resultou da agregação das empresas Águas do Douro e Paiva, Águas do Noroeste, Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Simdouro - Saneamento do Grande Porto, integradas no grupo Águas de Portugal (AdP), detendo "a concessão por 30 anos da exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal".