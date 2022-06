Homem morre após cair numa ravina na Afurada em Gaia

Um homem de 35 morreu hoje em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, após cair de uma ravina na zona da Afurada, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do concelho.

De acordo com a fonte, o acidente aconteceu na Rua da Praia, nas traseiras de uma igreja da localidade piscatória da Afurada.

O alerta foi dado às 11h22, e no local estiveram os sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Coimbrões.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, disse a fonte.