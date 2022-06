Filme "Velocidade Furiosa" corta estrada entre Lamego e Castro Daire

A Autoestrada A24, que liga Viseu a Vila Real, vai estar cortada ao trânsito na região de Lamego e Armamar, em 28 de junho, e de Castro Daire, no dia seguinte, devido às filmagens da película "Velocidade Furiosa".

"Devido às filmagens de um filme da Universal Pictures - "Velocidade Furiosa" - , no dia 28 de junho, entre as 06:00 e as 22:00, a Autoestrada A24 estará encerrada entre Lamego (entrada nº9) e Armamar/Valdigem (entrada nº10)", informou a Câmara Municipal de Lamego.

Numa nota de imprensa, publicada na página da internet e nas redes sociais da autarquia lamecense, o executivo municipal faz ainda um "pedido de desculpas pelo incómodo" e publica uma nota da produtora cinematográfica.

Postura idêntica é partilhada pela Câmara de Castro Daire, igualmente no distrito de Viseu, que escreve que, devido ao facto de o "concelho ser palco das gravações de uma das maiores sagas cinematográficas do mundo durante as próximas semanas" a A24 estará encerrada.

"A localização das filmagens irá criar alguns condicionamentos à mobilidade no nosso concelho durante as gravações. Pedimos a compreensão de todos, na exata medida que se trata de uma oportunidade única de colocar Castro Daire no panorama cinematográfico mundial, com a enorme expectativa positiva dos impactos daí inerentes", defende.

Assim, a A24 entre o nó de acesso a Carvalhal e o da saída norte de Castro Daire estará cortada ao trânsito entre as 06:00 e as 22:00 do dia 29 de junho, podendo os condutores usarem, como alternativa, a Estrada Nacional 2 (EN2) que atravessa o centro da vila.

Em maio, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, já tinha revelado que a produtora tinha contactado o município para a cidade ser "o quartel-general" das filmagens que "vão fazer em vários concelhos do distrito" de Viseu.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta, no elenco, com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros. A rodagem acontece no Reino Unido, na Itália e em Portugal.