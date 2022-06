Estado falhou na atribuição de apoios às IPSS durante a pandemia

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com residências para idosos receberam 160 milhões de euros em 2020 para responder à pandemia de Covid-19. Os números são avançados pelo Tribunal de Contas (TdC) após uma auditoria aos apoios a residências para idosos, no primeiro ano da pandemia.

De acordo com este relatório, as IPSS beneficiaram de várias ajudas de diferentes instituições, desde apoios ao funcionamento (52,9M€), ao reforço e formação dos trabalhadores (25,5M€), apoio à tesouraria (79,6M€) ou adiamento de reembolsos (1,4M€). No total, são quase 160 milhões de euros, mas podia ser muito mais.

O relatório aponta várias críticas à execução das medidas lançadas pelo Estado em 2020, período em que “cerca de 46,9% (1.189) das Residências para Pessoas Idosas tiveram casos confirmados de covid”, a maior parte (quase 70%), em utentes. Nesse ano morreram nestas residências com a pandemia 1.923 pessoas.

Falhas, erros e enganos

O apoio não chegou a todas as IPSS da mesma forma. Por exemplo, com o aumento dos custos de funcionamento, os acordos de cooperação com a Segurança Social foram reforçados duas vezes.

A primeira atualização chegou a todas as IPSS, mas repetiu o valor de 2019. A segunda reforçou, de facto, a verba, mas deixou mais de 200 Instituições de fora.

As ajudas também diminuíram, porque eram calculadas com base na frequência dos utentes, que caiu com as medidas de prevenção e mitigação da pandemia. No final de 2020 estavam nestas estruturas menos 1.313 utentes. Contas feitas, uma medida que podia ter beneficiado 379 IPSS, em quase um milhão e 700 mil euros, acabou por ajudar apenas 18 IPSS, em menos de 60 mil euros.

Outra medida que ficou pelo caminho foi o reforço de vagas para acolhimento nas respostas sociais. “Estimava-se que pudessem ser criadas 400 vagas, só foram disponibilizadas 58”. A iniciativa acabou prolongada até ao final de 2021. Em 2020, “não existiu despesa efetiva com esta medida”.

O relatório critica ainda a execução do programa “Adaptar Social +”, criado para ajudar a financiar as respostas de prevenção e combate à pandemia. Teve “uma forte adesão mas um impacto limitado, devido a uma dotação inicial insuficiente face à procura (10M€ com reforço posterior de mais 9M€), a dificuldade das entidades no preenchimento dos formulários de candidatura e a atrasos na aprovação das candidaturas”.