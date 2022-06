Aldeias Históricas de Portugal inspiram criação de associação idêntica em Espanha

Representantes de várias localidades históricas de Cáceres, em Espanha, visitaram as Aldeias Históricas de Portugal para aquisição de conhecimento "sobre a sua abordagem de desenvolvimento territorial", para criação de uma associação análoga.

"Depois de, no ano passado, ter recebido uma comitiva de representantes da província de Badajoz (Espanha), cujo objetivo era conhecer a sua metodologia de trabalho, com vista a criar uma rede de 12 Conjuntos Históricos na Província de Badajoz, esta semana as Aldeias Históricas de Portugal acolheram a visita de várias entidades da província de Cáceres, que ambicionam criar uma associação naquela região espanhola", adiantou a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico, em comunicado enviado à agência Lusa.

Durante três dias, uma comitiva com cerca de 30 pessoas, das várias localidades históricas da província de Cáceres, incluindo o presidente da Província de Cáceres, Carlos Rodriguez, e a deputada de Turismo, Patrícia Vale, "visitaram alguns dos melhores exemplos de iniciativa privada das Aldeias Históricas de Portugal, assim como projetos estruturantes de âmbito público (acessibilidade, redes "wi-fi", entre outros), que vão servir de modelo para a criação de uma associação de aldeias de Cáceres".

"Esta visita, que distingue mais uma vez a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico como uma entidade pioneira e de vanguarda, teve também como objetivo o estreitamento de relações entre a Aldeias Históricas de Portugal e a província de Cáceres, atendendo, inclusive, o trabalho em curso ao abrigo do projeto transfronteiriço "Territorio y Patrimonio" (TERPAT)".

O projeto visa, numa primeira fase e até ao final do ano, o alargamento da GR22 - Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal para 13 localidades da região de Cáceres, "fixando-se assim um corredor de ligação que no futuro se espera poder progredir para um conceito de Rede mais alargado, imbuído do racional da Aldeias Históricas de Portugal", referiu a associação.

Na apresentação sobre as Aldeias Históricas de Portugal, que decorreu na Aldeia Histórica de Linhares da Beira (Celorico da Beira), o presidente da Província de Cáceres afirmou que se "fala muito das Aldeias Históricas de Portugal" e que "o seu exemplo é incontornável".

"E agora, juntos, estamos a um passo de criar a Associação de Aldeias Históricas da Raia. Há uma fronteira que nos separa, mas muito mais é o que nos une. Há uma identidade gastronómica e paisagística comum, mas são sobretudo a História e a cultura que nos unem, e, por isso, este projeto faz todo o sentido", referiu Carlos Rodriguez.

Na passagem pelas Aldeias Históricas de Portugal, a comitiva espanhola assistiu também à cerimónia de entrega do prémio de "Melhor Aldeia Turística" à Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo), atribuído pela Organização Mundial de Turismo no final do ano passado.

A Rede das Aldeias Históricas de Portugal abrange Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.

