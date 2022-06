Vai viajar de comboio para Norte? Pense duas vezes

A greve na CP está a deixar muitos passageiros do norte do país em terra.

A paralisação desta quinta-feira, com início às 00h00, já provocou a supressão de 38% dos comboios. A empresa indicou que, das 252 viagens previstas, foram realizadas 155.

Em causa está a greve de 24 horas dos revisores e trabalhadores das bilheteiras que pedem aumentos salariais.

O protesto afeta apenas os serviços com origem e/ou destino no Norte de Portugal, Coimbra e Linha do Oeste. Também não se realizam os urbanos do Porto, nem os urbanos de Coimbra, assim como os serviços Internacional Celta, ou seja, a ligação a Vigo.

“Aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita, para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”, indicou a CP em comunicado.

A CP “lamenta os incómodos causados aos seus clientes” e assegura ainda que “envidará todos os esforços para prestar o melhor serviço possível aos seus clientes, apesar dos constrangimentos decorrentes desta situação”, avisando que os efeitos da paralisação vão prolongar-se até às 7h00 de sexta-feira.