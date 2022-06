Morte de menina em Setúbal "choca todos", diz ministra

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que o caso da menina morta em Setúbal é chocante. Jéssica estaria referenciada como estando em situação de risco.



“Obviamente, aquilo que aconteceu é algo que choca todos, qualquer um de nós, e depois o caso concreto tem o local próprio para ser investigado, para procurarmos sempre identificar as falhas no sistema - e não relativamente ao caso concreto - para que possam ser corrigidas”, declarou Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Se comentar, em concreto, o caso da menina morta em Setúbal, a ministra da Presidência recorda o trabalho que tem vindo a ser realizado para proteger as crianças em contexto de violência doméstica.

“Não comentando o caso concreto, cujos contornos não conheço, tem sido sempre uma das preocupações do Governo até no que diz respeito ao combate à violência doméstica a integração do tema da proteção de crianças no seio destas medidas.”