Declarações de Graça Freitas são "disparate total", diz bastonário

As declarações da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sobre não ficar doente em agosto, são um “disparate” e “incompreensíveis”, afirma o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Em declarações à Renascença, o bastonário não entende qual é o objetivo da responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS). “Eu acho que estas declarações da Dra. Graça Freitas são um disparate. Eu não sei exatamente qual é o objetivo, mas se não tiver nenhum objetivo é um disparate, porque a atividade durante o mês de agosto não tem a ver propriamente com os médicos, tem a ver com aquilo que acontece com as famílias, os miúdos de férias, etc…”, afirma Miguel Guimarães. “Uma parte significativa das pessoas faz férias em agosto, os médicos e os enfermeiros que trabalham nos hospitais têm períodos de férias, mas nunca estão todos de férias ao mesmo tempo”, sublinha.

Questionado se Graça Freitas está a assumir a impotência do Serviço Nacional de Saúde, o bastonário dos médicos diz que não lhe compete dizer se a diretora-geral da Saúde tem condições para continuar no cargo. “Acho que a Dra. Graça Freitas já fez um grande trabalho com a pandemia, com pontos altos e baixos, e acho que neste momento está um bocado a inventar. Não percebo as declarações dela.” “Acho um disparate total, porque isto é mau, está a introduzir uma carga negativa no sistema. As pessoas têm regras para ter férias. Se a Dra. Graça Freitas tem dúvidas, fala com os presidentes dos conselhos de administração, se ainda assim continuar com dúvidas: ou saem eles ou sai ela. Há qualquer coisa que não está bem”, conclui Miguel Guimarães.